Publicado 03/01/2022 17:49

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, segue vacinando a população contra a Covid-19. O Município reduziu o intervalo para a terceira dose, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Moradores, a partir de 18 anos, que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses já podem receber o reforço.

A vacinação está disponível na Associação dos Aposentados, na Praia dos Anjos, das 9h às 16h; e nos Postos de Saúde dos Distritos, das 9h às 12h, funcionando da seguinte forma:



ESF Figueira: Quarta e sexta-feira;

ESF Monte Alto: Terça e sexta-feira;

ESF Sabiá: Segunda e quinta-feira.



A Secretaria também continua com a aplicação da segunda dose para quem recebeu a primeira no município.

Para se vacinar é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e título de eleitor.



JANSSEN TODAS AS QUARTAS-FEIRAS



A dose da vacina Janssen está disponível todas as quartas-feiras, na Associação dos Aposentados e no Posto de Saúde de Monte Alto, de 9h às 16h. A Secretaria de Saúde pede para que os moradores priorizem o atendimento pela manhã, devido ao tempo de validade das doses, que tem duração de seis horas.