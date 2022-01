O elemento passava o final de semana em Armação dos Búzios e, após troca de informações entre as distritais, foi localizado e preso - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/01/2022 14:55

REGIÃO DOS LAGOS - Uma ação integrada entre agentes da 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP) e da 6ª DP de São José dos Campos, em São Paulo, resultou na prisão de um dos homens mais procurados pela Polícia Civil paulista. Erik Luiz Martini, de 29 anos, foi capturado no início da tarde desta segunda-feira (24) em Arraial do Cabo.

Segundo a polícia, o criminoso estava em um restaurante na Praia Grande. Contra ele, foi cumpridos os mandados de prisão condenatória pelos crimes de roubo majorado e latrocínio, expedidos pela 2ª Vara Criminal de São José dos Campos, além de outro mandado também pelo crime de roubo majorado, sendo este expedido pela 4ª Vara Criminal joseense.

Erik foi condenado, em julho de 2017, a cinco anos e quatro meses de reclusão por roubo majorado e estava foragido desde então. Em 2016, ele havia atirado contra um segurança de uma loja de artigos de surf, que reagiu ao flagrar o criminoso praticando assalto ao estabelecimento.

Conforme a Polícia Civil, atualmente, ele estava escondido na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde fazia a segurança do ‘chefe’ do local, conhecido como Jhony Bravo. O elemento passava o final de semana em Armação dos Búzios e, após troca de informações entre as distritais, foi localizado e preso enquanto almoçava em um restaurante na praia cabista.