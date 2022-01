As vagas são limitadas e o período de inscrição encerra no dia 1 de fevereiro - ASCOM

Publicado 10/01/2022 15:36

A FAETEC, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, abre inscrições, nesta segunda-feira (10), para cursos gratuitos em diversas áreas. As vagas são limitadas e o período de inscrição encerra no dia 1 de fevereiro.



A unidade, que fica no prédio do CEJA, na Travessa João José de Andrade, na Prainha, oferece cursos, desde a área administrativa até inglês e organizador de eventos, entre outras.



Para mais informações, os interessados devem comparecer na sede da FAETEC ou entrar em contato pelo número 22 2622-2119

