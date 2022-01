A equipe em que Ana Clara Placido, de 17 anos, participa, garantiu também o título de campeã na competição - Sabrina Sá (RC24h)

A equipe em que Ana Clara Placido, de 17 anos, participa, garantiu também o título de campeã na competiçãoSabrina Sá (RC24h)

Publicado 10/01/2022 16:39

Um esporte pouco conhecido em grandes competições, mas visto com frequência nas praias da Região, a “Altinha” trouxe destaque para uma cabista neste final de semana. Ana Clara Placido, de apenas 17 anos, garantiu a medalha de campeã e de melhor atleta no 5º Campeonato de Altinha do Canaltaclasse, que aconteceu neste domingo (9), em Vila Velha, no Espírito Santo.



Dos três jogos, disputados em quartetos, em dois deles a equipe em que Ana faz parte, formada também por Jonathan Miranda, Filipe Serrano e Guilherme Barreto, manteve a bola no alto por 5 minutos sem intervalo, sem nenhuma queda. O quarteto era o único que tinha uma menina, que também era a única de toda a competição.

A “Altinha” é um jogo praticado à beira-mar que reúne meninos e meninas, adultos e crianças. Como é preciso apenas uma bola de futebol para a diversão começar, rapidamente a roda se forma.



No jogo não é permitido usar as mãos e o objetivo é não deixar a bola cair no chão. Para mantê-la no ar, vale usar a cabeça, os pés, as coxas e o peito.