Decreto foi publicado nesta segunda-feira (10) por conta da preocupação com o aumento de casos da COVID-19 - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 11/01/2022 14:39

A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, publicou um decreto nesta segunda-feira (10) cancelando o Carnaval de rua e suspendendo o evento Verão Musical.



O documento, assinado pelo prefeito Marcelo Magno (PL), justifica a medida com o aumento de casos de COVID-19 e influenza no Estado do Rio.



Pelo decreto, estão proibidos eventos de carnaval em espaços públicos, como ensaios, desfiles e apresentação de blocos e escolas de samba, além de shows, apresentações musicais e eventos com sonorização mecânica ou por instrumentos.



As festas em locais privados estão liberadas desde que seja exigido dos frequentadores comprovante de vacina e uso de máscara. O local também deve disponibilizar álcool em gel.



Verão Musical suspenso

Outro evento cancelado pelo decreto, o Verão Musical foi anunciado há algumas semanas e seria uma espécie de festival na Praça do Cova. Estavam confirmadas atrações para o evento como Paulinho Moska e Mart’nália.



Costa do Sol sem folia de rua

Arraial do Cabo foi a 6ª cidade a anunciar o cancelamento do Carnaval de rua entre as cidades da área de cobertura do Portal O Dia.



A primeira foi Maricá, que cancelou a folia em 04 de janeiro, mesmo dia que a cidade do Rio de Janeiro e Niterói.



Araruama e Saquarema fizeram anúncios similares nos dias que se seguiram. Nesta segunda (10), foi a vez de Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia se posicionarem desta forma.



Desde o começo da onda de cancelamentos, Cabo Frio vive uma incógnita e um cenário de indefinição, mas, segundo o secretário de Turismo, Carlos Cunha, “a tendência é pelo cancelamento”.



Nesta terça (11), a A Associação dos Blocos de Cabo Frio (ABBACAF) soltou uma nota nas redes sociais informando o cancelamento das festividades de rua na cidade, em decisão conjunta dos 32 blocos cabo-frienses.



Em Armação dos Búzios, também não há uma definição oficial sobre a realização – ou não – do Carnaval, mas o prefeito, Alexandre Martins (REP), já disse que há “propensão” pelo cancelamento.



Na última sexta (7), o governador, Cláudio Castro (PL), sugeriu que todos os municípios cancelassem o Carnaval de rua.

