Política Costa do Sol

Engenheiro acusa deputado Poubel de agressão em casa noturna em Cabo Frio

Ocorrência foi na madrugada deste sábado (8), dentro do Buda Beach, no Boulevard Canal, da qual o parlamentar é sócio. Não é a primeira vez que ele é acusado de agressão no mesmo espaço, que é alvo frequente de escândalos. Procuramos Felippe, mas ainda não respondeu.

Publicado 08/01/2022 16:59 | Atualizado há 2 dias