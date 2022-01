A aplicação ocorre em escolas municipais e no Posto de Saúde do Sabiá, entre 9h e 16h - Marcelo Teixeira

Publicado 31/01/2022 15:14

Crianças de 6 a 11 anos já podem ser imunizadas contra Covid-19 em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, a partir desta terça-feira (1º), no Ciep 147, na Prainha. Conforme a prefeitura, a vacinação, que perdura até quinta (3), também ocorre em outras escolas municipais e no Posto de Saúde do Sabiá, entre 9h e 16h.

Para receber a dose, é necessária a apresentação dos seguintes documentos: comprovante de residência, carteira de vacinação e documento de identificação da criança, além do cartão do SUS e identidade do responsável.

O município reforça que o cronograma de vacinação é feito de acordo com a quantidade de doses enviadas pelo Estado.

Confira os locais e horários de vacinação:

Terça-feira (1º): Ciep 147, entre 9h e 16h

Quarta-feira (2): Escola Vera Felizardo, em Figueira, entre 9h e 16h

Quinta-feira (3): Posto de Saúde do Sabiá e Escola Francisco Luiz Sobrinho, em Monte Alto. Em ambos os locais a imunização ocorre entre 9h e 16h.