Cocaína, maconha e réplica de fuzil são apreendidos em Arraial do CaboLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 15/02/2022 13:36

Dois homens, de 32 e 45 anos, foram presos por tráfico de drogas em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, nesta segunda-feira (14), após uma denúncia anônima.

Uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas) recebeu informações de que um elemento estaria indo próximo à Praça do Cova, na Rua Aprígio Martins, para fazer entrega de entorpecentes.

Em diligência no local, os agentes identificaram o meliante e fizeram a abordagem, encontrando parte do material ilícito. Após ser questionado, o homem indicou que seu comparsa estaria em um domicílio com o restante do material.

Quando chegaram, o acusado franqueou a entrada dos policiais, que logo identificaram o restante das drogas. Durante a ação, foram encontrados 3kg e cinco pedaços de maconha, 936 cápsulas de cocaína, aproximadamente 300g de pasta base da mesma droga, uma réplica de fuzil, uma réplica de pistola, dois celulares e uma moto.

Os envolvidos foram levados para a 132ª DP (Arraial do Cabo) e posteriormente à Central de Flagrantes do dia, na 127ª DP (Búzios), onde permaneceram presos por tráfico de drogas.