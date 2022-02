PM apreende farta quantidade de drogas na laje de casa em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 14/02/2022 14:38

A Polícia Militar apreendeu uma farta quantidade de cocaína na laje de uma residência na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, neste domingo (13).

De acordo com a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas receberam uma denúncia de que elementos ligados ao tráfico de drogas estariam armazenando o material no local.

Em diligência, os militares fizeram contato com o proprietário da casa, que franqueou a entrada dos policiais. Foram arrecadadas 1.040 cápsulas de cocaína.

O homem foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e, em seguida para a 126ª DP de Cabo Frio, onde permaneceu preso. Nas redes sociais, a população demonstrou revolta com a prisão. Segundo populares, J.M.S., de 57 anos, não tem envolvimento com a criminalidade. A droga teria sido jogada em cima da laje por traficantes, conforme relatos.