Material para endolação de drogas é apreendido em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/02/2022 16:23

A Polícia Militar apreendeu farto material para endolação de drogas nesta quarta-feira (9) no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, após uma denúncia.

De acordo com a PM, oa agentes receberam informações de que elementos estariam preparando os entopecentes para a venda na Rua Ipanema. Em diligência no local, os militares se depararam com um elemento que conseguiu fugir, deixando para trás 53 pinos de cocaína.

Após buscas pelas proximidades, foram localizados 39.500 pinos vazios de eppendorf em uma loja em construção. A polícia estima um prejuízo de R$ 7 mil reais ao tráfico local.

O material foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde a ocorrência foi registrada.