Na ação, foram apreendidos 53 pinos de cocaína, 25 buchas de maconha, um aparelho celular e R$ 20 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/02/2022 13:43

Dois homens, identificados como G.A.V.O. e L.F.B., foram detidos com uma carga de drogas nesta terça-feira (8), na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, após uma denúncia.

Conforme a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que um elemento com blusa branca estaria traficando na Praça do Cova. No local, a dupla foi abordada com uma certa quantidade de entorpecente. Ao serem indagados, um dos homens confessou a prática ilícita e levou os policiais até onde o restante das drogas estavam escondidas.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde o acusado foi preso por tráfico e o outro foi ouvido e liberado como usuário.

