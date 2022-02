Argentino é autuado por trabalhar como professor de Educação Física irregularmente em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Argentino é autuado por trabalhar como professor de Educação Física irregularmente em Arraial do CaboLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/02/2022 14:21

Fiscais do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1), que engloba os estados do Rio e Espírito Santo, flagraram, nesta quinta-feira (3) um argentino que dava treinamento funcional no Parque Público Prefeito Hermes Barcellos, na Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O homem, que não provou ter formação profissional, nem apresentou um comprovante de residência fixa no estado, foi autuado e levado à delegacia do município, onde assinou um termo circunstanciado.

Segundo o CREF1, c caso será enviado ao Ministério Público. A ação faz parte da Operação Verão, que desde o início do ano fiscaliza a orla fluminense e pontos de maior movimentação, como parques e o entorno de arenas esportivas, com o intuito de coibir o exercício irregular da profissão.

Desde o início da semana, os agentes percorrem os municípios da Região dos Lagos.

Em Iguaba Grande, na última terça-feira (1), os fiscais autuaram, no bairro Cidade Nova, uma pessoa que estava com o registro profissional baixado, mas dava aulas de ginástica localizada – o que é proibido. Ela tem 15 dias para regularizar a situação junto ao conselho.

Além destes casos ao ar livre, os agentes flagraram outras seis pessoas exercendo ilegalmente a profissão em academias da região. Outros 16 profissionais foram notificados por não possuírem o Curso de Suporte Básico de Vida, que é obrigatório em cumprimento à Lei Estadual n° 7696, de 2017. O CREF1 oferece o curso gratuitamente aos seus associados, que só em no Rio são 60.611, segundo dados do órgão.

A Operação Verão do CREF1 vem com uma novidade este ano: além das abordagens em terra, um drone está sendo usado nas fiscalizações diárias. O modelo adquirido pelo conselho tem altitude máxima de 120 metros, velocidade máxima de 60 km/h, autonomia de 30 minutos em cada uma das três baterias e visa monitorar, de forma mais abrangente, o comportamento das atividades físicas nas áreas de atuação dos agentes. É a primeira vez que o equipamento é utilizado por um órgão de classe com o intuito de fiscalização no país.

“O drone chega para ser mais uma ferramenta tecnológica que contribui na logística das ações, prevendo possíveis problemas na operação, a fim de evitá-los e melhorá-los, além de garantir que essa operação seja executada com sucesso no combate ao exercício ilegal da profissão”, afirma Giovanna Pereira, Supervisora do Departamento de Fiscalização do CREF1.