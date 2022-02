Imagem de Nossa Senhora volta ao seu pedestal na Ilha do Farol em Arraial do Cabo - AREMAC

Publicado 02/02/2022 14:23

Neste 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, a imagem da santa foi recolocada em seu pedestal, na Fenda de Nossa Senhora, que fica no costão rochoso da praia da Ilha do Farol, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A imagem sacra havia sido removida para ser restaurada. Agora, pintada nas cores azul e branco (tradicionais das imagens de Nossa Senhora) é vista com mais clareza por todos que passam pelo local. É uma das principais atrações do passeio náutico dentro da Reserva Extrativista Marinha (RESEXMar-AC).



O transporte da imagem de Nossa Senhora foi feito de lancha pela equipe de monitoramento da Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (AREMAC) e a instalação no pedestal ficou por conta de uma equipe da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC). Antes, no cais da Marina dos Pescadores, o padre Helcimar Sardinha, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora dos Remédios, de Arraial do Cabo, fez a benção da imagem.



APARIÇÃO DA IMAGEM ORIGINAL É CERCADA DE MISTÉRIO



O nome da fenda é uma homenagem à Nossa Senhora dos Remédios, a padroeira de Arraial do Cabo. Contam a história de que um pescador encontrou ali a imagem de Nossa Senhora Aparecida, em 1721. Avisaram sobre o ocorrido a um padre, que organizou uma procissão para levar a estátua até a Igreja Nossa Senhora de Assunção, em Cabo Frio. Misteriosamente, a imagem reapareceu na fenda, a quilômetros de distância da igreja para a qual ela havia sido levada.



Mais uma vez carregaram a imagem para a igreja, mas inexplicavelmente ela sumiu e foi reencontrada na fenda. Isso se repetiu por algumas vezes até que resolveram deixá-la ali, onde ela foi vista pela primeira vez. A escultura que vemos atualmente é uma réplica da original. Dizem por aí que os casais que se beijam em frente à fenda ficam juntos para sempre. A Fenda de Nossa Senhora possui aproximadamente 5 metros de largura e 40 metros de altura.