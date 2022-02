Dupla é detida com cocaína e maconha em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/02/2022 13:17

Um homem, identificado como L.C.B., de 25 anos, e um adolescente, E.A.V.O., de 17, foram detidos com uma carga de drogas nesta terça-feira (1), no Sítio, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, após uma denúncia.

Agentes da Polícia Militar receberam informações privilegiadas dando conta de que os elementos estariam em uma obra abandonada praticando tráfico de drogas. No local, ao efetuar a abordagem, a dupla entrou em fuga, mas acabou sendo capturada pelos militares.

Durante a ação, a PM apreendeu 38 pinos de cocaína, 18 tiras de maconha e R$ 185 em espécie.

Eles foram encaminhados para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde o homem foi preso por tráfico de drogas e o menor ficou apreendido por crime análogo.