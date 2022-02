Homem é preso por tráfico em Arraial; durante a prisão, mãe do criminoso desacatou PM e também foi detida - Letycia Rocha (rc24h)

Homem é preso por tráfico em Arraial; durante a prisão, mãe do criminoso desacatou PM e também foi detidaLetycia Rocha (rc24h)

Publicado 03/02/2022 15:28

Um homem foi preso por tráfico de drogas na Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (2), após uma denúncia. A mãe do acusado também acabou sendo detida após desacatar a Polícia Militar durante a abordagem.

Os agentes receberam informações de que um elemento que endolava entorpecentes na comunidade da Coca-Cola estaria com material do tráfico na própria casa. Em diligência no local, os policiais abordaram o acusado, que franqueou a entrada na residência. Após buscas, os militares encontraram um caderno com anotações do tráfico, uma balança de precisão, um grampeador e uma tesoura. Ao ser indagado, o homem afirmou pertencer à facção Comando Vermelho e que quatro cargas de cocaína estavam escondidas em uma área de mato.

No local informado pelo criminoso, a PM realizou buscas e encontrou 90 pinos de cocaína, um liquidificador utilizado para refino e mistura, além de material para endolação da droga.

O elemento foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), e, em seguida, para a 125ª DP de São Pedro da Aldeia, Central de Flagrantes do dia, autuado e preso.

Durante a prisão, a mãe do acusado, além de gravar toda a abordagem, segundo a polícia, insultou a guarnição e os chamou de corruptos. Ela também recebeu voz de prisão e irá responder por desacato.