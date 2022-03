Arraial do Cabo divulga balanço da Segurança Pública durante o Carnaval | Arraial do Cabo - Rio de Janeiro | O Dia

Arraial do Cabo divulga balanço da Segurança Pública durante o Carnaval - ASCOM de Arraial do Cabo

Publicado 04/03/2022 14:54

Na Região dos Lagos, a Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo divulgou, nesta sexta-feira (4), o balanço do carnaval 2022. A Guarda Civil Municipal registrou 794 ocorrências no período, sendo 492 autuações. Já o Grupamento de Apoio Operacional (Gaop), conduziu à 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), pelo menos cinco suspeitos, um deles por porte de dois simulacros de arma de fogo e por incitar a população contra a guarnição. O suspeito acabou preso pelo crime de receptação de material contrabandeado.

Os agentes também acompanharam uma ocorrência da Lei Maria da Penha, as partes foram conduzidas até a Delegacia e posteriormente liberadas. Outros registros como uso de entorpecentes, além de som alto e apreensões de motos também foram feitos pelo Grupamento. Cento e oito veículos foram notificados por estacionamento irregular.

Na sexta-feira (25) e no sábado (26), a Secretaria de Segurança Pública realizou operações no Pórtico de acesso à cidade. Foram desenvolvidas ações integradas, para evitar a entrada de armas e drogas. Também foi realizada panfletagem, conscientizando e orientando turistas sobre os decretos e legislações vigentes no município.

Participaram da operação a GCM, COMTRANS, Grupamento Operacional com Cães e Policiais Militares. As ações continuarão até o próximo domingo (6) em pontos estratégicos da cidade.

Durante o Carnaval, o município contou com um efetivo de 154 homens da GCM, COMTRANS e Guarda-Vidas. A Guarda Mirim também realizou ações de orientação na Prainha e Praia Grande.

COMTRANS

Durante o feriado, a Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte (COMTRANS) atuou com 30 agentes que cobriram 15 postos de serviços, com o apoio de dois carros e uma moto. O órgão, além de dar apoio a outras Secretarias, garantiu a fluidez do trânsito, atuando em pontos como Rotatória da Canoa, Praça da Independência, Marco Histórico e outros locais de maior movimento.