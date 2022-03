Matrículas para cursos de pós-graduação no IFRJ Arraial do Cabo começam nesta segunda-feira (7) - Divulgação

Publicado 07/03/2022 17:06

REGIÃO DOS LAGOS - A partir de segunda-feira (7), os candidatos aprovados no processo seletivo de vagas remanescentes para cursos de pós-graduação do IFRJ Arraial do Cabo podem efetuar a matrícula. A iniciativa é fruto de uma cooperação técnica entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) e a Secretaria Adjunta de Ciência e Tecnologia de Cabo Frio. O prazo para a matrícula termina no dia 11 de março.

O candidato classificado deverá enviar os documentos para a matrícula, no formato PDF, endereçados ao e-mail da secretaria acadêmica do IFRJ Arraial do Cabo, no endereço eletrônico [email protected] No ato de envio da documentação, o aluno também deverá informar no assunto do e-mail, número do edital, nome completo e o curso do candidato classificado.

As vagas são destinadas aos candidatos de qualquer município interessados em ingressar nos Cursos de Pós-Graduação (Especialização) em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras (CAAC), que possui 13 vagas, além de Tecnologias Digitais Aplicadas ao Ensino (TDAE) (Lato sensu), com 11 vagas. Para mais informações sobre o certame, acesse: https://portal.ifrj.edu.br/arraial-do-cabo/divulgacao

Confira abaixo a lista de documentos exigidos:

a) 1 (uma) foto recente, tamanho 3×4, em formato digital;

b) Carteira de Identidade (Registro Geral);

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF);

d) Título de Eleitor e do(s) comprovante(s) de votação da última eleição;

e) Registro Civil (nascimento ou casamento);

f) Certificado do serviço militar obrigatório (certificado de reservista) para candidatos do sexo masculino;

g) Diploma ou Certidão de Colação de Grau até a data da matrícula, inclusive;

h) Histórico Escolar de graduação;

i) Termo de Compromisso do Candidato;

j) Formulário de Matrícula da Instituição devidamente preenchido.