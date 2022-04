Durante a ação, foram apreendidas 90 cápsulas de cocaína, duas balanças de precisão, um carregador de pistola, munições, 27 frascos vazios de loló e um aparelho celular. - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 12/04/2022 19:15

Dois homens, apelidados como ‘China’ e ‘LD’, foram presos por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (12), após denúncia, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência policial, os agentes foram comunicados de um possível movimento de tráfico de drogas, onde dois homens estariam vendendo entorpecentes, no Morro da Coca Cola.

Ao chegarem no local, no beco do CRAS, um dos rapazes, o China, percebeu e tentou se desfazer do material ilícito, jogando em uma casa. Em seguida, o rapaz entrou numa residência, onde estava seu comparsa.

Para o azar dos dois, os policiais militares conseguiram os encontrar. Quando questionados, os criminosos assumiram que são pertencentes ao tráfico local (C.V.). Depois disso, LD levou a guarnição até o beco do coleguinho, que era onde estavam escondidas as drogas.

Após identificarem o material ilícito, os agentes encaminharam os elementos para a 132ª DP, onde permaneceram presos. Durante a ação, foram apreendidas 90 cápsulas de cocaína, duas balanças de precisão, um carregador de pistola, munições, 27 frascos vazios de loló e um aparelho celular.