Exposição de artes em Arraial do Cabo/ imagem ilustrativaReprodução/ internet

Publicado 11/06/2022 21:00

A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, inicia, nesta segunda-feira (13), o cadastro de artistas plásticos do município. Os profissionais devem se cadastrar até o dia 24 de junho, na sede da Subsecretaria de Cultura, que fica na Avenida da Liberdade, 50, no Centro, espaço do antigo cinema. O horário de atendimento é de segunda a sexta, de 9h às 17h.

O objetivo do cadastro é fazer um mapeamento para obter o quantitativo de artistas plásticos que a cidade possui e exposição de obras dos cadastrados em eventos realizados pela Subsecretaria.

Para se cadastrar, é necessário apresentar cópia do comprovante de residência e RG, além de foto 3x4 e fotos das obras do artista.