Homem tenta escapar da PM, mas é preso em Arraial do CaboLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/06/2022 14:43

Um homem, identificado como E.L.D.F.S., foi preso pela Polícia Militar com 43 pinos de cocaína nesta quinta-feira (16) no centro de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

De acordo com a PM, uma guarnição em patrulhamento teve a atenção voltada para o elemento, que ao avistar os agentes, desembarcou de um mototáxi e tentou escapar dos militares a pé. Ele foi abordado e confessou estar com o material entorpecente na cueca.

O acusado foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), autuado e preso.