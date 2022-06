No automóvel, foram arrecadados 60 engradados de latas de cerveja, sete engradados de refrigerante, uma televisão e um aparelho de TV box - Letycia Rocha (RC24h)

Um homem, identificado como H.J.J.S., foi preso nesta terça-feira (14) após furtar um depósito de bebidas em Sabiá, distrito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

A Polícia Militar recebeu informações, via 190, sobre o crime no estabelecimento localizado à beira da rodovia e que os bandidos estavam com o material em uma Fiat Fiorino de cor branca, seguindo em direção ao distrito de Figueira.

Os agentes foram até o estabelecimento e identificaram as portas de aço arrombadas. Após um cerco tático, o veículo foi localizado. Durante a abordagem, um dos ocupantes conseguiu fugir para uma área de restinga, enquanto o outro foi capturado e encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), sendo autuado e preso. No automóvel, foram arrecadados 60 engradados de latas de cerveja, sete engradados de refrigerante, uma televisão e um aparelho de TV box.