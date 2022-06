Arraial do Cabo prorroga vacinação contra influenza e Sarampo - Divulgação

Publicado 12/06/2022 19:00

Foi prorrogada em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, a vacinação contra Influenza e Sarampo. Agora, os moradores têm até o dia 26 para receberem o imunizante contra as doenças.

A vacinação acontece em todas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, de segunda a sexta, das 9h às 16h, para os idosos acima de 60 anos e crianças de 6 meses a 4 anos de idade, além de pessoas com doenças crônicas, gestantes e puérperas.



Para receber a dose são exigidos os seguintes documentos: comprovante de residência, carteira de vacinação da criança, cartão do SUS e documento de identificação do adulto.



Confira os locais de vacinação:

USF Canaã: segunda a sexta-feira

USF Boa Vista: segunda-feira e sexta-feira;

USF Cabocla: quarta-feira e sexta-feira;

USF Prainha: terça-feira e quinta-feira;

USF Monte Alto: segunda-feira e terça-feira;

USF Figueira: terça-feira, quarta-feira e sexta-feira;

USF Sabiá: segunda-feira e sexta-feira.