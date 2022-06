Adolescentes fogem do Rio com carro dos pais e são localizados pela PM em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Adolescentes fogem do Rio com carro dos pais e são localizados pela PM em Arraial do CaboLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/06/2022 14:47

Dois adolescentes foram localizados pela Polícia Militar nesta segunda-feira (20) após fugirem de um bairro na Zona Norte do Rio de Janeiro e seguirem para Arraial do Cabo.

A PM disse que o menor, de 15 anos, pegou o carros dos pais sem autorização no bairro carioca Vargem Grande e, na companhia de uma menina de apenas 13 anos, seguiu para a cidade da Região dos Lagos.

Foram realizadas diligências no município e o veículo utilizado pela dupla foi encontrado estacionado na Praia dos Anjos. Os adolescentes estavam em um quarto de uma pousada. Ainda de acordo com a polícia, o garoto utilizou o cartão do pai para pagar a estadia e disse que os responsáveis já estariam chegando para realizar o cadastro.

Os menores foram encaminhados para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e entregues, em seguida, aos responsáveis.