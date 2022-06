Mulher fica ferida em acidente na RJ-140, entre Cabo Frio e Arraial - Letycia Rocha (RC24h)

Mulher fica ferida em acidente na RJ-140, entre Cabo Frio e ArraialLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/06/2022 15:34

Uma mulher ficou ferida após um acidente na RJ-140, entre Cabo Frio e Arraial do Cabo, municípios da Região dos Lagos, na tarde deste sábado (18).



Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que um carro colide em outro e capota, por volta das 15h45, na altura da Praia do Foguete. Nas imagens, é possível ver a batida na altura da árvore, no canto superior direito.



O Corpo de Bombeiros foi acionado no local e resgatou a mulher, de 38 anos. Ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre a causa do acidente e o estado de saúde da vítima.