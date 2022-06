Lena considera o resultado positivo e estimulante para continuar treinando para os próximos desafios - Divulgação

Lena considera o resultado positivo e estimulante para continuar treinando para os próximos desafiosDivulgação

Publicado 28/06/2022 19:25

A atleta Lena Ribeiro, de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, se classificou em quarto lugar no Campeonato Mundial de Stand Up Paddle, em Santa Mônica, na Califórnia nos Estados Unidos. Com um ótimo histórico na categoria, ela celebrou o retorno à competição internacional, mesmo com os esforços que o torneio exigiu.

“Fiquei muito feliz porque, na minha frente, chegaram três americanas que estão em competições sempre fortes. Considero esse quarto lugar um resultado bem positivo e estimulante para continuar treinando para os próximos desafios”, disse.

Não é a primeira vez que Lena é destaque na modalidade. Na última semana, a cabista garantiu o topo do pódio na primeira etapa do circuito brasileiro de Stand Up Paddle Race (SUP Race) 2022, realizado em Angra dos Reis. A atleta também é campeã dos Jogos Pan-Americanos de 2019, tetracampeã brasileira de longa distância, campeã dos Jogos Sul-Americanos de praia e duas vezes campeã do 11 City, prova de 220km na Holanda.