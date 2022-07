A dupla foi encaminhada para a 132ª DP, onde o homem preso por tráfico de drogas e o menor apreendido - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/07/2022 13:16

Um homem e um adolescente foram detidos com uma carga de drogas no final da noite desta segunda-feira (18) no bairro Sítio, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

Conforme a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia dando conta de elementos vendendo drogas na região. Ao chegarem no local, os policiais flagraram um carro parado, onde P.H.F.S. entregava drogas para o ocupante e recebia uma quantia de dinheiro em troca.

Ao realizar a abordagem, o veículo entrou em fuga, mas o elemento e um adolescente, que tentou de desfazer de nove pinos de cocaína, acabaram sendo capturados. Após buscas, os militares arrecadaram 21 buchas de maconha escondidas embaixo de um automóvel.

A dupla foi encaminhada para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde o homem foi autuado e preso por tráfico de drogas e o menor apreendido por crime análogo.