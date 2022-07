As vítimas preferiram não registrar o Boletim de Ocorrência - Arquivo pessoal

Publicado 18/07/2022 13:55

Enquanto turistas descarregavam suas compras do porta-malas do carro para a casa que alugaram, na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, na tarde deste sábado (16), foram surpreendidos por dois homens que passaram em uma moto. Um deles desceu e anunciou o assalto.



Segundo relatos, como os turistas goianos tinham acabado de voltar de um mercado, eles teriam sido seguidos até a casa e, lá, aconteceu o crime – que foi todo flagrado pela câmera de segurança do local.



O bandido que desceu da moto, de blusa branca e boné, rendeu um dos turistas que estava na frente da casa e conseguiu roubar celulares e joias.



Não houve confirmação da Polícia até o momento de publicação desta matéria, mas, segundo informações passadas ao Dia, o grupo não quis registrar o Boletim de Ocorrência.