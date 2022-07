Depois da identificação do material ilícito, ele foi encaminhado à 132ª DP (Arraial do Cabo), autuado e preso - Divulgação da PM

Depois da identificação do material ilícito, ele foi encaminhado à 132ª DP (Arraial do Cabo), autuado e presoDivulgação da PM

Publicado 14/07/2022 14:01

Um homem, identificado como M.P.S., foi preso com quatro buchas de maconha e R$ 102 em espécie no centro de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, nesta quarta-feira (13).

De acordo com os agentes, ele foi abordado quando demonstrou nervosismo ao perceber a presença da PM, que realizava patrulhamento na Rua José Pinto de Macedo.

Depois da identificação do material ilícito, o elemento foi encaminhado à 132ª DP (Arraial do Cabo), autuado e preso.