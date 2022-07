Após ser ouvido, o homem foi solto para responder inquérito em liberdade - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 11/07/2022 13:22

Um homem, identificado como L.S.B.M., foi detido com duas pistolas calibre 9 mm na noite do último sábado (9) no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, após ameaçar a ex-companheira.

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, a mulher disse que o ex-marido havia discutido e efetuado quatro disparos. No interior da residência, os agentes encontraram o homem visivelmente alterado por ingestão de bebida alcoólica.

Os militares pediram que o acusado entregasse as armas e as documentações e, em seguida, todos os envolvidos foram encaminhados para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP).

Após ser ouvido, o homem foi solto para responder inquérito em liberdade.