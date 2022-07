As mamães aptas à receber o kit estão sendo acompanhadas e já estão com mais de 6 meses de gestação - Reprodução

As mamães aptas à receber o kit estão sendo acompanhadas e já estão com mais de 6 meses de gestaçãoReprodução

Publicado 07/07/2022 17:34

Arraial do Cabo inicia, na próxima quarta-feira (13), a entrega do Kit Natalidade à gestantes cadastradas no Programa Criança Feliz. O kit é composto por mais de 25 itens básicos para o bebê, incluindo banheira, bolsa, fralda RN, mamadeira, artigos de higiene e roupas.



O Criança Feliz é um programa do Governo Federal, executado no município cabista, e foi criado em 2016 para trabalhar o desenvolvimento infantil de crianças com até 3 anos de idade e crianças de até 6 anos, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O programa tem como público alvo, também, gestantes, realizando visitas periódicas com o objetivo de fortalecer os laços entre mãe e filho.

As mamães aptas à receber o kit estão sendo acompanhadas e já estão com mais de 6 meses de gestação. Elas serão informadas da entrega do kit por meio da visitadora.

A ação acontece a partir das 14h, em três pontos da cidade: CRAS de Monte Alto (Rua Geraldo Alves Cândido, nº 14 B) na quarta-feira (13), CRAS Central (Rua Fernando Mello, nº 40, Praia dos Anjos) na quinta-feira (14) e no CRAS de Figueira (Rua São Januário, nº 53) na sexta-feira (15).