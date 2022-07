O lobo-marinho está sendo monitorando e acompanhando - Vinícius Pereira

O lobo-marinho está sendo monitorando e acompanhando Vinícius Pereira

Publicado 04/07/2022 17:22

Nesta época do ano, com a chegada das águas frias e o período de migração, é normal que a Região dos Lagos receba animais que não são tão frequentes nesta área: é o que explica a bióloga Jacqueline Barros. Porém, mesmo sabendo que esse é um fenômeno anual e natural, a aparição desses bichos não deixam de encantar turistas e moradores. Neste fim de semana, Arraial do Cabo foi contemplada com a visita de um lobo-marinho e baleias, abrilhantando a beleza do lugar.Na sexta-feira (1°), um lobo-marinho resolveu descansar na Praia Grande, em Arraial. A equipe de médicos veterinários do CTA-Serviços em Meio Ambiente está monitorando a ocorrência desde então e vem cuidando do animal, que está em uma área isolada. O ‘Casal Viking’ foi até o local para poder observar de perto o bichinho, ainda bebê e identificado como lobo-marinho-sulamericano (Arctocephalus australis), e fez alguns registros. É possível assistir neste link. Ainda na sexta (1°), uma Baleia Jubarte foi vista nadando com seu filhote pelas águas do município. As imagens foram feitas pelo Saveiro Don Juan, que faz passeio de barco pelas praias de Arraial do Cabo. E essa não foi o único registro do fim de semana. Neste domingo (3), os passageiros do Saveiro foram contemplados por baleias – que encantaram não só as pessoas à bordo, mas os cães também. Em um registro enviado para a reportagem , é possível observar o momento em eles param o barco, para assistir o movimento do mamífero no mar cabista, e até amigo de quatro patas fica atento e animado com a visita.