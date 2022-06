Depois de anos desaparecendo por conta da poluição, a espécie voltou a residir na laguna - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 29/06/2022 17:47

Cavalos-Marinhos foram novamente flagrados na Lagoa de Araruama, desta vez, no trecho que fica em Figueira, distrito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Depois de anos desaparecendo por conta da poluição, a espécie voltou a residir na laguna, chamando a atenção de especialistas e pesquisadores, que o Projeto Cavalos-Marinhos, do Rio de Janeiro, passou a monitorar e catalogar os animais.



O cavalo-marinho é um peixe ósseo encontrado nos recifes de regiões tropicais e subtropicais de todo o planeta, normalmente em águas rasas e despoluídas, sempre causa grande comoção nas pessoas quando avistado. Vale lembrar que, por ser muito sensível, ele não deve ser tocado e nem colocado em nenhum recipiente.

Prefeitura instala placas

A Prefeitura de Arraial do Cabo fixou nesta quarta (29), às margens da laguna de Araruama – na extensão de Figueira – placas informativas sobre o Projeto Cavalos-Marinhos. A ação, realizada por meio da Secretaria do Ambiente e Saneamento em parceria com o projeto, visa informar moradores e visitantes sobre a importância da preservação da espécie.



O Projeto Cavalos-Marinhos já existe há 20 anos, mas monitora a Laguna desde maio do ano passado, quando começaram os relatos de avistamentos de cavalos-marinhos na Região dos Lagos. Além disso, também estuda as alterações na salinidade em alguns pontos da laguna e acompanha as mudanças que tornaram o lugar, um espaço tão hospitaleiro à estes peixes.



O que fazer quando avistar um cavalo-marinho?



Não tire da água, contemple. São animais muito sensíveis e podem abortar seus filhotes.