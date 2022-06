O homem foi abordado com uma sacola contendo 27 cápsulas de cocaína e uma bucha de maconha - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/06/2022 16:20 | Atualizado 30/06/2022 16:21

A Polícia Militar prendeu, no final da tarde desta quarta-feira (29), um homem acusado de tráfico de drogas em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Conforme a PM, o elemento, identificado como V.T.S., foi capturado durante um patrulhamento pelo distrito de Monte Alto. Ele foi flagrado entrando em uma cassa abandonada na Rua Iracema Guimarães e abordado com uma sacola contendo 27 cápsulas de cocaína e uma bucha de maconha.

O envolvido foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), autuado e preso.