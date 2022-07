Os interessados no curso, que será ministrado pelos atletas Américo Júnior e Lena Ribeiro, devem se dirigir à sede da Diretoria de Esportes, que fica localizada na Rua Benjamim Constant. - Arraial Trip Experience

Publicado 13/07/2022 17:16

Crianças a adolescentes agora poderão praticar gratuitamente canoa havaiana em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Foram abertas, nesta semana, as inscrições para jovens entre 10 e 16 anos. As aulas vão acontecer na Praia dos Anjos, entre 8h30 e 9h30 e possuem vagas limitadas.



Os interessados no curso, que será ministrado pelos atletas Américo Júnior e Lena Ribeiro, devem se dirigir à sede da Diretoria de Esportes, que fica localizada na Rua Benjamim Constant. O jovem deve estar matriculado e frequentando a escola, além de ser necessária a companhia do responsável, que precisa apresentar a cópia do próprio RG, CPF, comprovante de residência e documentação da criança.



Sobre o esporte

A canoa havaiana foi criada há três mil anos, na Polinésia, mas chegou ao Brasil comente nos anos 2000, através do atleta Fábio Paiva. A embarcação é feita a remo e o barco possui um flutuador lateral para dar estabilidade aos praticantes. Existem diferentes tipos, podendo ter de um a seis lugares.



Benefícios



A prática da canoagem havaiana pode trazer vários benefícios:



Melhora do condicionamento cardiovascular;

Fortalece os músculos;

Ajuda na resistência;

Melhora postura;

Melhora a autoestima e a socialização.