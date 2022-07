Diante dos fatos, os militares lhe deram voz de prisão, o levaram para a 132ª DP (Arraial do Cabo) e, posteriormente, à DEAM de Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 21/07/2022 17:21

REGIÃO DOS LAGOS - Um homem, de 19 anos, foi preso por tráfico de drogas em Arraial do Cabo, na Travessa José Pinto de Macedo, no início da tarde desta quinta-feira (21), por volta de 12h50.

Segundo a ocorrência policial, os agentes, durante patrulhamento, tiveram a atenção voltada para um homem que estava em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Eles se aproximaram e abordaram o rapaz, que confessou estar indo vender entorpecentes para usuários da localidade. Com ele, foram encontradas duas buchas de maconha.

Em seguida, o acusado conduziu os policiais até sua residência, onde foi encontrada uma sacola com mais 11 buchas da mesma droga e R$ 50 em espécie. Diante dos fatos, os militares lhe deram voz de prisão, o levaram para a 132ª DP (Arraial do Cabo) e, posteriormente, à DEAM de Cabo Frio, Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu preso.