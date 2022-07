Comerciantes de Figueira, em Arraial, relatam série de arrombamentos e furtos em estabelecimentos - Letycia Rocha (RC24h)

Comerciantes de Figueira, em Arraial, relatam série de arrombamentos e furtos em estabelecimentos Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/07/2022 13:34

Os comerciantes do distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, estão enfrentando um série de problemas relacionados a crimes de arrombamento e furtos nos estabelecimentos comerciais da localidade.



Em relato ao O Dia, o proprietário de uma das lojas, que já foi alvo de bandidos, conta que os casos acontecem principalmente durante a madrugada, como ocorrido recentemente.



Os ‘Amigos do Comércio Figueira’ se juntaram e emitiram um documento pedindo ajuda do poder público, para que os crimes não se tornem rotineiros no distrito.



“Nós criamos um grupo do comércio daqui e fizemos um documento. Precisamos de um apoio para poder multiplicar”, diz o lojista.



Questionada, a Polícia Militar disse ter tomado conhecimento dos casos nesta quinta-feira (21) e que irá “intensificar o policiamento na localidade a fim de coibir tais furtos”.

Confira o documento emitido pela ACF:



Documento emitido pela ACF Reprodução