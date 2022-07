O objetivo é aproximar os profissionais de arte que almejam parcerias com a Subsecretaria de Cultura e o fomento da produção cultural local - Reprodução/ redes sociais

O objetivo é aproximar os profissionais de arte que almejam parcerias com a Subsecretaria de Cultura e o fomento da produção cultural localReprodução/ redes sociais

Publicado 19/07/2022 15:05

Teve início, nesta segunda-feira (18), o cadastro cultural para artistas locais ou “fazedores de cultura” de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. As inscrições, que ficarão abertas até o dia 31 de dezembro, podem ser feitas por profissionais que atuam com música, artes plásticas, teatro, dança e artesanato, além dos representantes de espaços artísticos, grupos, instituições e coletivos que integram a cadeia produtiva cultural do município.

Para se inscrever, os interessados devem acessar este link e preencher o formulário, que também está disponível nos seguintes locais físicos, sempre de 9h às 16h:

Espaço Cinema, Av. da Liberdade, 50 – Centro de Arraial do Cabo (próximo à Câmara Municipal), de segunda à sexta-feira; Anexo Cultural Nelcy Ribeiro, Praça de Monte Alto, de segunda à sexta-feira; Novo Arraial, Rua Portugal, nº 20 loteamento Novo Arraial, toda segunda-feira; Administração do Caiçara/Sabiá, RJ 102, s/n (próximo a marmoraria), toda terça-feira; Rua Costa do Sol, 205 – Figueira, toda quarta-feira; Administração de Pernambuca, Rua Cavalo Marinho s/n, Pernambuca, toda quinta-feira; Parque das Garças, Rua Castelo, nº 3, toda sexta-feira.

O objetivo é aproximar os profissionais de arte que almejam parcerias com a Subsecretaria de Cultura e o fomento da produção cultural local, atendendo aos princípios da oportunidade, conveniência, legalidade, defesa do interesse público, impessoalidade, isonomia e economicidade.