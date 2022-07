Na ação, cerca de 60 policiais federais cumprem 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Rio das Ostras - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 20/07/2022 14:53

Na manhã desta quarta-feira (20), a Polícia Federal deflagrou a Operação Ópla, com o objetivo de apurar a prática de crimes de fraude na aquisição e registro de armas, além de comércio ilegal de armas de fogo na Região dos Lagos.



Na ação, cerca de 60 policiais federais cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nas cidades de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Rio das Ostras. As investigações tiveram início em 2020, após a identificação de inconsistências em requerimentos de aquisição e registro de armas de fogo no âmbito da Delegacia de Polícia Federal em Macaé.



Após a realização de amplo trabalho investigativo, constatou-se que um despachante teria arregimentado laranjas para aquisição fraudulenta de armas de fogo, efetuando o pagamento de R$1.000,00 para cada pessoa que cedeu os dados. Posteriormente, com o registro da arma de fogo, o despachante suprimia a numeração e desviava o armamento para o crime organizado da região dos lagos.



A PF continuará a investigação a fim de apurar e identificar a amplitude da organização criminosa, bem como o envolvimento de outras pessoas na prática dos crimes de falsidade ideológica e comércio ilegal de armas de fogo.