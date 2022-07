As autoridades foram acionadas e o corpo levado para o IML de Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 19/07/2022 16:27

O corpo de uma mulher, ainda sem identificação, foi encontrado boiando no mar da Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, por volta das 9h da manhã desta terça-feira (19). Segundo o comandante do 25º Batalhão, Leonardo Oliveira, se trata de um afogamento.



A vítima, inicialmente, foi avistada por pedreiros que estavam trabalhando em uma obra próxima ao local. Ao identificar o corpo, os trabalhadores gritaram para um grupo de canoa havaiana que estava praticando o esporte por ali.



Segundo testemunhas que flagraram o momento, os atletas logo avistaram a cadáver e recolheram o corpo, o colocando em cima do barco e, em seguida, levando para a margem da praia.



As autoridades foram acionadas e o corpo levado para o IML de Cabo Frio. A ocorrência foi registrada na 132ª DP (Arraial do Cabo).