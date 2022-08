O homem foi preso em flagrante - Letycia Rocha (RC24h)

O homem foi preso em flagranteLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/08/2022 13:34

Um homem, identificado como G.N.P., foi preso após roubar dois aparelhos celulares no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na noite desta terça-feira (16).

Segundo a Polícia Militar, a vítima procurou os agentes e comunicou o crime. Ainda segundo o relato da vítima, o criminoso teria fugido em uma caminhonete Fiat Toro de cor prata.

Um cerco foi realizado e a PM conseguiu localizar o automóvel após uma denúncia via 190. O acusado foi abordado com os telefones e encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia. Na distrital, após consultas, foi constatado que o carro possui numeração do motor adulterada.

O homem foi preso em flagrante, além de ter sido reconhecido como autor de um outro roubo por uma outra vítima.