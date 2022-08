O concurso é válido por 1 ano, podendo ser prorrogado pela Prefeitura por mais um ano - Reprodução/ redes sociais

Publicado 17/08/2022 17:16

As inscrições para o processo seletivo da área de educação, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, foram prorrogadas até esta sexta-feira (19). Os interessados podem se inscrever gratuitamente através deste link . Quem tiver dúvidas, podem entrar no site oficial da Prefeitura e seguir o passo a passo disponível.