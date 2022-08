Política Costa do Sol

"Essa bagunça não vai permanecer", diz Leonardo Picciani sobre MDB de Cabo Frio

O candidato à reeleição como deputado federal, e presidente do MDB estadual, participou do 24º RC Cast, nesta quinta (18). Além do imbróglio de Jesus, o emedebista também falou da vida, do cenário político e sobre quem vai apoiar a presidente, governador e senador

Publicado há 4 dias