Homem é flagrado com carro e cartão de crédito furtados em Arraial do Cabo - Divulgação da PM

Publicado 14/09/2022 17:38

Em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, um homem foi flagrado com carro e cartão de crédito furtados, nesta terça-feira (13).

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição recebeu informações sobre um veículo Chevrolet Prisma furtado que estaria rodando na área do 25° BPM. A equipe efetuou patrulhamento em busca do automóvel e o encontrou na Praia em Monte Alto.

A equipe ainda conseguiu localizar o condutor, que estava em posse da chave do veículo, fruto de furto registrado no dia 1º deste mês. Ele ainda estava com um cartão de crédito, também produto de roubo no Estado de São Paulo e uma quantia de R$789,00 reais em espécie.

O elemento tentou enganar a guarnição se apresentando com um nome falso. Diante aos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado e ele foi conduzido à 132° DP, onde irá responder em liberdade por furto e por falsa identidade.