Testemunhas disseram que o homem era conhecido como "sementinha do tráfico". - Divulgação

Publicado 12/09/2022 13:20

Um homem foi assassinado a tiros na noite deste sábado (10) no bairro Parque das Garças, no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento, quando um cidadão os abordou e informou que tinha um corpo ao solo com marcas de tiros no Parque das Garças.

No local, a equipe encontrou a vítima conhecida já sem vida. Informações levantadas pela PM apontaram que o homem era morador de Duque de Caxias e estava há 15 dias na região.

Testemunhas disseram que o homem era conhecido como “sementinha do tráfico”.