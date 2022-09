Pocah é atração da 11ª Parada do Orgulho de LGBTI+ de Arraial do Cabo - Redes sciais

Publicado 09/09/2022 16:28

Depois de dois anos sendo interrompida devido à pandemia, a 11ª Parada do Orgulho de LGBTI+ de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, acontece neste domingo (11), a partir das 12h. O evento acontece no Parque Público da Prainha e o tema deste ano é “Vote com Orgulho”. Além de artistas locais, a cantora Pocah é a atração principal da festa que acontece de forma gratuita.



A programação completa está repleta de atividades como palestras, rodas de conversa, documentários e muito mais. Nesta quinta-feira, estabelecimentos que estabelecimentos que se comprometem a oferecer um ambiente inclusivo para o público LGBT, não só para os clientes, mas também no quadro de colaboradores, receberam o Selo “Arraial do Cabo com Orgulho”.



Durante o “Fim de Semana Pride”, a cidade conta com exibição de documentários, roda de conversa, passeio de barco, sunset e outras festas, confira a programação completa: