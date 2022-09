Inscrições para o processo seletivo IFRJ 2023 seguem até domingo (11) - Divulgação

Publicado 09/09/2022 13:32

Foram prorrogadas, até este domingo (11), as inscrições para o processo de ingresso 2023 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). A oportunidade é para estudantes que concluíram o Ensino Fundamental e desejam cursar o Ensino Médio, juntamente com um Curso Técnico (Curso Integrado).

O IFRJ é uma instituição federal de ensino público e gratuito que se propõe a promover um ensino humanizado, crítico e cidadão. O Instituto oferece cursos em 15 Campi, espalhados por diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. Entre eles, o Campus Arraial do Cabo que, conforme o edital, está com 120 vagas abertas para dois cursos: Técnico em Informática (60) e Técnico Meio Ambiente (60).

Para 2023, o edital prevê 50% das vagas para os estudantes que cursaram o Ensino Fundamental integralmente na rede pública de ensino e os demais 50% para a ampla concorrência. O edital também estabelece cotas para pessoas com deficiência e candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

A seleção dos estudantes será por meio de uma prova objetiva composta por 30 questões de múltipla escolha, nas quais serão avaliados conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática. A aplicação da prova está prevista para o dia 9 de outubro. Para mais detalhes, acesse o Edital n° 18/2022, que trata do processo seletivo para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (cursos integrados). Além do curso integrado, o Campus Arraial também oferta cursos de graduação e pós-graduação.