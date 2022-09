PM apreende drogas dentro de construção em Arraial do Cabo - Divulgação da PM

Publicado 15/09/2022 13:56

Um homem de 43 anos fugiu após ser pego pela Polícia Militar em uma casa em construção no Centro de Arraial do Cabo, municípios da Região dos Lagos, na subida do Morro da Coca-Cola, com 600g de maconha e 424 pinos de cocaína na noite desta quarta-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos também uma faca, uma balança de precisão, 1.200 sacolés plásticos, 350 microtubos, três potes de fermento em pó e uma caixa de grampos.

A denúncia de que o suspeito endolava drogas em uma casa em construção chegou à polícia pela secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo. No momento em que o homem viu os policiais, ele fugiu. Após revista na casa, os agentes chegaram ao material descrito. O homem não foi encontrado.