Ele foi encaminhado para a 132ª DP, onde permaneceu preso por tráfico de drogas - Letycia Rocha (RC24h)

Ele foi encaminhado para a 132ª DP, onde permaneceu preso por tráfico de drogasLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/10/2022 14:43

Um homem considerado foragido da Justiça foi preso na manhã desta terça-feira (18) no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

Conforme a Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre o paradeiro do criminoso, que é apontado como ‘gerente’ do tráfico de drogas do Morro da Boa Vista. Em diligência na rua Rebeche, o elemento foi capturado.

Ele foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde foi cumprido o mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas.