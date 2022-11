Léo Freitas exibe bandeira de Arraial do Cabo nas redes sociais - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 16/11/2022 12:52

O atleta cabista Léo Freitas, campeão brasileiro de skimboard profissional, se declarou a Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, em uma publicação nas redes nesta terça-feira (15): “onde estiver, levarei a bandeira junto comigo”.



Cria do Morro da Coca-Cola, Léo ficou em 2º lugar na 5ª etapa do circuito profissional da categoria, em Boiçucanga, praia da costa sul de São Sebastião (SP), no último fim de semana. Com o resultado, o atleta conquistou o título geral.



“Para os que desacreditaram, olha onde eu cheguei. Trabalhe duro e corra atrás do seu sonho. Se eu consegui, você também consegue”, escreveu o atleta.



Na publicação, em que exibe a bandeira de Arraial do Cabo e o trófeu da competição, Freitas reforça a importância de não virar as costas para as origens.



“Troque suas folhas, mas mantenha suas raízes. Seja humilde, humano e não perca de vista suas origens”, concluiu.

Skimboard

Léo na Praia de Candeias, em Recife (PE) - Foto: Facebook/reprodução

O skimboard consiste em jogar uma prancha da areia para o mar e pular em cima dela para, então, surfar a onda. A prática esportiva é composta por várias outras modalidades como o surfe, skateboard e snowboard.



Em alguns locais, o esporte também é conhecido como “sonrisal”. Isso se deve a semelhança da prancha utilizada para a prática dessa atividade e a pastilha que combate azia, má digestão e acidez estomacal.