IFRJ planeja novo curso de graduação em Arraial do CaboDivulgação

Publicado 10/11/2022 18:25

Campus do IFRJ de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, está realizando pesquisa de demanda para a implementação de um novo curso de graduação voltado para a área do Meio Ambiente. Atualmente, o local oferece seis cursos regulares, que vão do Ensino Médio/Técnico até a Pós-Graduação Lato Sensu.

O Campus conta com 45 docentes, 32 técnicos-administrativos e 11 terceirizados. Seu corpo discente é composto por 505 estudantes oriundos de diversas cidades da Região dos Lagos. A proposta é ofertar uma nova graduação em Meio Ambiente e ampliar a oferta de curso superior gratuito na região. O objetivo é atender as demandas locais nessa área, não só por meio da graduação, mas também por meio da pesquisa e da extensão. Além disso, o novo curso superior reafirma os eixos de estudo do Campus: Meio Ambiente e Informática.

Segundo a Professora Mariana Silva Figueiredo, que participa do grupo de trabalho para a implementação do curso, embora o espectro da ciência e do conhecimento seja extremamente vasto, Meio Ambiente se configura como um tema de extrema importância, visto que aborda, entre tantas coisas, a sociedade, a natureza e suas relações. Marina Figueiredo entende que, no contexto atual, em que estamos passando pelas consequências das mudanças climáticas e a necessidade de gerir de forma sustentável os nossos recursos naturais, um curso de graduação nessa área se torna ainda mais importante.

A pesquisa de demanda tem como objetivo levantar o interesse da comunidade pelo curso de graduação no eixo de Meio Ambiente, a proposta é ouvir a população e verificar se há alguma preferência em relação a algum curso específico e identificar eventuais anseios que possam estar relacionados à criação do curso. Aqueles que quiserem participar da pesquisa podem responder o seguinte formulário: Levantamento de interesse da comunidade escolar em CST na área ambiental

Outro ponto relevante para a abertura de um novo curso no Campus Arraial do Cabo é o projeto de ampliação das instalações físicas da unidade de ensino, o que permitirá que o Campus receba mais estudantes e preste um melhor serviço à comunidade. A ampliação ocorre devido à cessão de uso, pela Prefeitura de Arraial do Cabo, de um terreno de 630 m². O terreno cedido será utilizado para a expansão do Campus, construção de novas salas de aulas e demais ambientes necessários para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.